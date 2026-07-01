Musica, miti e candele: l’estate dell’Orchestra Filarmonica all’Hortus Conclusus Il programma si aprirà domenica 5 luglio e accompagnerà il pubblico fino alla notte di San Lorenzo

Quattro appuntamenti straordinari per un viaggio sonoro che unisce la grande tradizione classica, il teatro musicale per famiglie, le atmosfere di Broadway e la magia delle notti d’estate. L’Orchestra Filarmonica di Benevento (OFB) annuncia il cartellone dei concerti estivi per la stagione 2026, ospitati nella suggestiva cornice dell’Hortus Conclusus, luogo simbolo della città dove l'arte e la natura si fondono in un'atmosfera unica. Il programma si aprirà domenica 5 luglio e accompagnerà il pubblico fino alla notte di San Lorenzo, il 10 agosto, offrendo esperienze pensate per ogni tipo di spettatore, dai cultori della musica colta alle famiglie con bambini.

Il Programma della Stagione 2026

Domenica 5 luglio, ore 21.00 – Vivaldi: The Elements. L’inaugurazione è affidata a un concept speciale dedicato ai quattro elementi della natura attraverso il genio di Antonio Vivaldi. L’Orchestra Filarmonica di Benevento accompagnerà i solisti Vittorio Coviello (flauto traverso), Erica Parente (flauto traverso), Federica Paduano (violino) ed Emilio Mottola (violoncello). Il percorso musicale si articolerà in quattro momenti evocativi:

Terra: Concerto “Alla Rustica”, RV 151 e Concerto per violino, violoncello, RV 547

Acqua: Concerto per archi, RV 157 e Concerto per flauto, RV 433 “La Tempesta di Mare”

Aria: Concerto per archi, RV 156 e Concerto per due flauti, RV 533

Fuoco: Concerto per archi, RV 158 e Concerto per flauto, RV 439 “La notte”

Mercoledì 15 luglio, ore 19.00 – Le avventure del Menestrello e l'incantesimo delle Janare (Family Concert). Un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli e alle famiglie per riscoprire le leggende del territorio. Con il testo e la regia di Maya Martini, lo spettacolo vedrà in scena l’attore Eugenio Delli Veneri affiancato dall’Ensemble dell'Orchestra Filarmonica di Benevento. Ad arricchire l'evento, a partire dalle ore 18.00, sarà attivo il servizio di Truccabimbi per tutti i bambini presenti.

Sabato 25 luglio, ore 21.00 – L'Ultima notte a Broadway. Le storiche atmosfere dei grandi musical americani rivivranno tra le mura dell'Hortus Conclusus. Un ensemble eccezionale composto da Antonella Carpenito (soprano), Agostino Napolitano (clarinetto), Michele Storti (fisarmonica), Luigi Gagliardi (pianoforte) e Sandro Verlingieri (percussioni), con la voce recitante di Emi Martignetti, guiderà il pubblico tra le indimenticabili musiche di George Gershwin, Leonard Bernstein e Andrew Lloyd Webber.

Lunedì 10 agosto, ore 21.30 – Concerto a lume di candela (Sotto le stelle). La stagione si chiuderà nella magica notte di San Lorenzo con un concerto suggestivo interamente illuminato da candele. Il Quartetto d’archi OFB – composto da Federica Paduano (violino I), Simone Giliberti (violino II), Giulia Romano (viola) ed Emilio Mottola (violoncello) – eseguirà una selezione delle più belle musiche ispirate alle stelle, alla luna e ai misteri della notte.