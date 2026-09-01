Museo del Sannio, in programma "Medievalia. Liturgia e devozione in musica" Appuntamento al prossimo 13 settembre a partire dalle ore 17

Domenica 13 settembre 2026, con inizio alle 17, presso il Museo del Sannio, nell’Auditorium “Gianni Vergineo”, è in programma l’evento “Medievalia. Liturgia e devozione in musica”. Ideata e curata dalla Associazione Culturale "Ave Gratia Plena" di Limatola (BN), con la collaborazione del Museo del Sannio, “Medievalia” si inquadra nel contesto di un ampio programma di approfondimento e ricerca svolto dall’Ente del Terzo Settore presieduto da Valerio Marotta. “Medievalia”, infatti, è la cattedra ambulante di medioevo che, con linguaggio semplice, approccio informale ma contenuti rigorosi e filologicamente affidabili, vuole incuriosire e appassionare, presentando conoscenze e competenze del mondo medievale, anche in modo interattivo ed esperienziale, affiancando storia, cultura materiale, arte, musica, danza. L’ingresso è gratuito. Come tutti gli appuntamenti di Medievalia, l’evento presso il Museo del Sannio del 13 settembre è articolato in tre diversi momenti (vedi: https://vicusmedievalis.altervista.org/13-settembre-2026/). Alle 17. dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, e l'introduzione, i partecipanti saranno guidati dal docente Pietro Di Lorenzo dellì’Associazione culturale nel mondo dei codici liturgico-musicali medievali. La conferenza presenterà in sintesi estrema, tipologia, uso dei codici, caratteristiche liturgiche e musicali, loro ruolo, segni grafici e testuali così da costruire per i neofiti o concordare con gli esperti il lessico specifico indispensabile. L'intervento prevederà anche una fase di laboratorio: i partecipanti saranno introdotti alla scrittura musicale nel medioevo, al riconoscimento dei neumi (in notazione quadrata) e saranno guidati nel cantare un semplice brano tratto da uno dei due codici del Museo. Seguirà dunque la seconda parte della manifestazione che sarà dedicata alla comunicazione sintetica degli studi condotti per la prima volta sui due codici liturgico - musicali (ms 24 e ms 2) appartenenti al Museo del Sannio. Osservando direttamente e da vicino i due libri in comparazione, i visitatori saranno guidati a riconoscere paralleli e differenze nella scrittura testuale, nelle decorazioni, nella organizzazione dei canti e soprattutto nei neumi. Saranno anche proposte ipotesi ragionate su datazione, contesto religioso di appartenenza e possibile committenza. Infine, l'esperienza museale sarà completata con il concerto “Liturgia e devozione nella musica medievale” eseguito dal Gruppo vocale e strumentale "Ave gratia Plena" in abiti e con strumenti copie dell'epoca. Il repertorio proposto spazierà su quasi 500 anni musica medievale e proporrà brani di raro ascolto ma di assoluta bellezza, documentati in uso nel Meridione in età longobarda, normanna, angioina e aragonese meridionali a confronto con musiche tratte da celebri raccolte devozionali del resto di Europa. Sarà possibile ascoltare anche un brano tratto dai due codici del Museo del Sannio e un conductus del codex Calixtinus la cui composizione fu attribuita a un ignoto vescovo beneventano.

«La proposta dell’Associazione Ave Gratia Plena è stata accolta con gioia dalla Provincia di Benevento e dal suo Museo del Sannio» dichiara il presidente Lombardi «perché, come l'evento simile già realizzato il 21 giugno, costituisce un'ampliamento dell'offerta museale capace di coniugare l'approfondimento scientifico con la divulgazione e lo spettacolo culturale, nel pieno rispetto della missione e della tradizione storica del Museo e della visione che la Provincia ha per il suo futuro». Come hanno, d’altra parte, sottolineato i promotori di Ave Gratia Plena, l’evento “Musicalia” è parte anche dell’edizione 33 di “Il trionfo del tempo e del disinganno”.