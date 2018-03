Cammino spirituale per separati, divorziati e nuove unioni Domani un nuovo incontro nel Sannio. Tappa a Cerreto Sannita

L’annuale cammino spirituale per separati, divorziati e nuove unioni, organizzato dall'ufficio famiglia diocesano, domani, sabato 3 marzo alle ore 17:30, farà tappa nell’Episcopio di Cerreto Sannita.

Il percorso per le famiglie ferite, infatti, domani vedrà il loro incontro con il vescovo della Diocesi Domenico Battaglia. Il percorso, composto di sette tappe complessive, secondo le indicazioni dei vescovi e dell'Amoris Laetitia vuole essere un aiuto concreto offerto dal servizio diocesano, secondo le linee della Lettera Pastorale del vescovo, per accompagnare, discernere e integrare le fragilità familiari, mettendosi soprattutto in ascolto della Parola di Dio e, attraverso di essa, dei vissuti e le storie dei partecipanti.

Quest'anno in modo particolare la traccia che sta guidando gli incontri è la riscoperta ineludibile, per ogni cristiano, del proprio battessimo, dell'essere amato e accompagnato ad attraversare ogni situazione, da quella più gioiosa a quella più dolorosa come opportunità di vita e di rinascita a se stessi e al vivere comunitario.

Redazione Bn