Postazione mobile di Poste in piazza Mercato Servizi postali essenziali a Dugenta

Il sindaco Clemente Di Cerbo comunica che ha ottenuto, in collaborazione con la direzione provinciale di Poste Italiane, rappresentata dal dirigente Braschi che ringrazia, l’installazione di una postazione mobile in Piazza Mercato presso la quale è possibili usufruire dei servizi postali essenziali, in attesa dell’ultimazione dei lavori di ristrutturazione della sede di Via Nazionale.