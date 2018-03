I riti della settimana santa: preparativi nel Sannio Ecco Cusano Mutri e Faicchio

Via Crucis e rappresentazione della Passione per vivere, a partire dalla Domenica delle Palme, un forte momento di spiritualità in preparazione alla Pasqua.

Accadrà domani sera, domenica 25 marzo, a Cusano Mutri e a Faicchio. Alle ore 19:15 i giovani dell’azione cattolica di Cusano Mutri hanno organizzato una Via Crucis che dapprima era stata pensata all'aperto per le vie del centro storico, per poi svolgersi invece all'interno della chiesa parrocchiale "San Giovanni Battista", a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Anche l’azione cattolica di Faicchio, per prepararsi a vivere al meglio la Settimana Santa, in collaborazione con l'Unità Pastorale di Faicchio, propone un modo diverso di rappresentare la Passione di Nostro Signore Gesù.

Intitolata "La Passione del Re dei re (Gesù, compagno nel Dolore), si tratta di una rappresentazione pensata e ideata dai Giovani Salesiani dell'Ispettoria Meridionale, che proverà a mettere in stretta correlazione come siano ancora attuali nella nostra società le problematiche, le emozioni e le sensazione che ha provato Gesù nei suoi ultimi giorni di vita terrena. L’iniziativa avrò luogo a Faicchio alle ore 20:30 presso il Salone del I° piano della Scuola Elementare "G. De Blasi".

