Biotestamento, a Dugenta il Comune approva il registro Dat Piena dignità e rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana

Il Consiglio Comunale, per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, all’unanimità ha approvato il regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, "Dat" comunemente definito Biotestamento.

Tale registro è previsto dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219, entrata in vigore a fine gennaio 2018. Tutti i cittadini pertanto possono facoltativamente iscrivere, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, una dichiarazione anticipata di trattamento sanitario allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l’esistenza di tali volontà.

Devono indicare una persona di fiducia, anch'essa maggiorenne, che ne faccia le veci e li rappresenti nelle relazioni con medici e strutture sanitarie; la persona indicata accetta la nomina attraverso la sottoscrizione del documento o con atto successivo da allegare alle dichiarazioni anticipate di trattamento e può rinunciare alla stessa con atto scritto e comunicato al disponente.

Le dichiarazioni devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, e sono rinnovabili, modificabili e revocabili.

Il Sindaco Clemente Di Cerbo sul tema dichiara: “viene confermata l’attenzione che questa Amministrazione, una delle prime in Italia ad istituire il Registro, rivolge verso un tema sensibile e importante, che per Dugenta rappresenta un percorso di civiltà, rafforzando l’altissimo rispetto per la persona e le libertà in un quadro di diritti e doveri per l’intera comunità, nel rispetto della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Invito i cittadini interessati ad acquisire informazioni presso l’Ufficio di Stato Civile.” (Foto dal Web).

Redazione Bn