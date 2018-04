A Cerreto Sannita arriva il prete antimafia Don Luigi Ciotti Un momento unico, che si scinderà in due appuntamenti

“Fa strada ai poveri senza farti strada”. È questa frase di don Milani, il fulcro della riflessione che la diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’Agata de’ Goti si appresta a vivere il prossimo venerdì 13 aprile a Cerreto Sannita con la presenza di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e del Gruppo Abele.

Un momento unico, che si scinderà in due appuntamenti: quello delle ore 10:30 nella chiesa di San Martino con gli studenti del territorio (“L’invisibilità del disagio”) e quello pomeridiano delle ore 16:30 nella chiesa Cattedrale con l’Assemblea diocesana (“La Chiesa in uscita: tra stola e grembiule”).

Il programma della giornata: ore 9.00-9.45 Piazza Luigi Sodo, arrivo studenti degli Istituti Superiori del territorio diocesano e marcia per la pace e la legalità. “L’invisibilità del disagio” ore 10.45 chiesa di San Martino. Saluti: Don Alfonso Salomone dirigente scolastico del Liceo Classico Luigi Sodo Giovanna Caraccio dirigente scolastico Carafa – Giustiniani Intervengono: Mirella Maturo – presidente iCare cooperativa sociale di comunità Dott. Aldo Policastro – procuratore capo di Benevento, Don Luigi Ciotti – fondatore di Libera e Gruppo Abele, Don Mimmo Battaglia – vescovo diocesano Mostra d’arte visiva, “Spezzare la schiavitù per liberare i sogni” ore 12.30 - Chiesa di San Martino a cura di Casa per la Pace “Don Tonino Bello”. “La Chiesa in uscita: tra stola e grembiule” ore 16.30 – Chiesa Cattedrale, Incontro con don Luigi Ciotti Intervengono: Giuseppe Ciambriello – Equipe Caritas diocesana, Don Mimmo Battaglia – vescovo diocesano

Modera: Don Saverio Goglia – direttore Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali.

Redazione Bn