Preparativi per la festa di San Giorgio Martire Prima uscita ufficiale del Gonfalone della sezione territoriale Ancri a San Giorgio del Sannio

Il 23 aprile 2018, si terrà a San Giorgio del Sannio la prima uscita ufficiale del Gonfalone della sezione territoriale Ancri di Benevento, in occasione della festività del Santo Patrono “San Giorgio Martire”, protettore degli ordini cavallereschi, nonché patrono dei cavalieri della repubblica.

Il programma:

Ore 17:00 partecipazione con labari e bandiere alla solenne processione in onore del Santo Patrono, ore 19:00 santa messa presso la chiesa madre, nel corso della quale sarà benedetto il gonfalone della sezione territoriale Ancri di Benevento, ore 20:00 interventi dell’autorità.

La ricorrenza della festività del Santo Patrono di San Giorgio del Sannio è il primo evento ufficiale a cui partecipa l'Associazione Nazionale Cavalieri al Merito della Repubblica sezione di Benevento.

All’evento sono state invitate a partecipare numerose Associazioni Combattentistiche e dell’Arma Nazionale, presenti sul territorio Sannita.

In quest’occasione la sezione Ancri di Benevento vuole far riconoscere la sua presenza sul territorio locale per consolidare e affermare i principi, e i valori patriottici, riassumibili nel sentimento di "Italianità".

I cavalieri della repubblica Italiana si auspicano di offrire, attraverso l’impegno a favore della comunità, una reale e tangibile continuità delle motivazioni che, a suo tempo, hanno dato origine alla concessione dell’onorificenza. "Da questo intento, nasce il nostro motto: “Parati sumus iterare”, ovvero, “Siamo pronti a ripetere”.

Redazione Bn