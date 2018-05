"Auguri Mamma" domani ad Apollosa musiche e riflessioni Organizzata dal Comune e dalla Pro Loco

Si terrà domani, domenica 13 maggio, a partire dalle 18 presso la Sala polifunzionale, di Apollosa la prima edizione della manifestazione 'Auguri Mamma'.

La manifestazione, fortemente voluta dal sindaco in collaborazione con la Pro-Loco Apollosa, nasce per festeggiare le mamme in modo allegro, ma sarà anche un momento di riflessione su un ruolo che nonostante la crisi dei valori e della società odierna rimane un punto fermo nella crescita di ognuno di noi. Dopo i saluti istitutuzionali del Sindaco Marino Corda, del Presidente della Pro-Loco Luca Savoia, della dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo 'L.Settembrini' Rosetta Passariello e del Parroco Monsignore Vincenzo Capozzi, si entrerà nel vivo della manifestazione con i canti delle due Corali di Apollosa per la prima volta riunite: la Schola Cantorum delle Parrocchia S.Maria Assunta e O' Core e S.Giovanni.Il repertorio sarà ricco di canti contemporanei intervallati da alcuni sketchs, poesie e momenti di riflessione messi in scena dalla scuola primaria e media di Apollosa. Al termine anche i piccoli della Scuola dell'Infanzia si esibiranno per omaggiare la mamma. Sara' poi il momento di due poeti locali che reciteranno delle poesie in ricordo delle mamme.

La manifestazione sarà presentata dalla giovane e bellissima Libera Ruggiero che ci accompagnerà nei festeggiamenti, durante i quali sarà premiata la mamma più giovane e la più anziana di Apollosa. Al termine della manifestazione un omaggio a tutte le mamme prima del buffet e del taglio della torta.