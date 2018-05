Movida e ordine pubblico: ztl in piazza della Vittoria L'ordinanza: funzionerà il sabato nel periodo compreso tra il 26 Maggio ed il 30 Giugno

Il sindaco Michele Napoletano ha emesso un'ordinanza per disciplinare la mobilità durante il sabato sera. Il provvedimento è arrivato dopo gli ultimi episodi di cronaca registrati ad Airola.

Il sindaco ha istituito quindi la Ztl in piazza della Vittoria, nello spazio di essa compreso tra i civici 7 e 33. Il dispositivo funzionerà esclusivamente nei sabato sera compresi tra il 26 Maggio ed il 30 Giugno 2018 nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 2 del mattino successivo. “In piazza della Vittoria, via Roma e piazza Vincenzo Lombardi – viene spiegato nell'atto - si registra, per la presenza di esercizi commerciali di somministrazione di bevande ed alimenti, il formarsi di raggruppamenti spontanei da parte di moltitudini di persone e il concentrarsi di un nugolo di frequentatori di tali siti determina problematiche di particolare impatto sulla vivibilità del territorio urbano. Nelle ultime settimane – è spiegato ancora - si è registrato un sensibile aggravamento di tale situazione, posto che tali aree cittadine interessate dal fenomeno della cosiddetta movida sono state teatro di episodi di violenza ed intolleranza”. Alla luce di questo stato di cose, quindi, si è deciso di istituire la restrizione dell'accesso ai veicoli nella piazzetta in questione. All'esito della fase di “prova”, si verificheranno gli effettivi risultati ottenuti per decidere in merito ad un'eventuale proroga.