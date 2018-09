Nuovi spazi e attività scolastiche a Limatola Si arricchisce l'offerta formativa per gli studenti sanniti

Il giorno 12 Settembre 2018 è stato inaugurato ufficialmente il nuovo anno scolastico 2018/2019 presso l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Limatola in provincia di Benevento. L’Amministrazione Comunale ha dato il suo benvenuto ai bambini della Scuola dell’Infanzia sita in Via Cisterna e ai bambini e i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado sita in via Kennedy con un momento dedicato di accoglienza e animazione.

Il giorno 13 Settembre 2018, invece, si sono svolti i saluti istituzionali in entrambi i plessi. La scuola ha presentato la sua rinnovata offerta formativa con una mattinata all’insegna della condivisione e dell’aggregazione tra istituzioni e mondo della scuola. Il sindaco del comune di Limatola (BN) Dott. Domenico Parisi, accompagnato dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Dott. Massimiliano Marotta e dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Silvana Santagata, ha infatti voluto salutare e trascorrere del tempo con i giovani alunni per augurare loro un anno scolastico sereno e ricco di stimoli e soddisfazioni.

Nel plesso di via Kennedy l’Amministrazione Comunale – e in particolare l’Assessore alla Pubblica Istruzione – hanno lavorato duramente per organizzare al meglio gli spazi di recente costruzione e concessi alla scuola, un progetto che ha preso il via con la passata amministrazione e che l’attuale gruppo politico ha portato a termine.

Tante le novità nelle nuove aule messe a disposizione per i piccoli alunni: dalla sala informatica con personal computer e strumenti tecnologici all’avanguardia ai laboratori musicali e scientifici, senza dimenticare l’ampia biblioteca con tanti libri da consultare. Lo scorso primo giugno, inoltre, è stata inaugurata la palestra, intitolata al Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Aragosa, artista, storico, personaggio illustre di Limatola, scomparso recentemente.

L’Assessore Marotta, durante i saluti, ha donato alla Dirigente Scolastica e ai docenti 16 tablet, ciascuno ad uso di ogni singola classe dell’Istituto. I tablet consentiranno agli insegnanti di utilizzare il registro elettronico, cosa fortemente voluta dall’assessore per rendere ancor di più all’avanguardia la scuola limatolese

Insomma, nuovi spazi e nuove attività che andranno ad arricchire l’offerta formativa per gli studenti limatolesi, grazie a progetti specifici e ad una didattica sempre più innovativa.

Redazione Bn