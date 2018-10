Inaugurata la sede Aves a San Giorgio del Sannio E' la prima sul territorio Beneventano

Inaugurata la sede Aves di Benevento situata a San Giorgio del Sannio in Via Barone Nisco. L'Aves, associazione di volontariato europeo solidale, opera dal 2011 con il nobile scopo di creare solidarietà sul territorio nazionale. Oltre alla sede principale presente a Roma, l'Aves vanta numerose sedi in tutt'Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, nate con il solo scopo di diffondere la cultura del volontariato.

La sede di San Giorgio del Sannio è la prima sul territorio Beneventano e mira a dare un aiuto significativo a tutti coloro che vivono una situazione di disagio sociale, considerando le peculiarità e le difficoltà del territorio, aiuto già avviato, dedicato ai cittadini locali.

La sede guidata dal responsabile Emiliano Servodidio, può contare sull'aiuto di diversi volontari i quali porteranno avanti i progetti in programma.

Tra i numerosi presenti Giampiero Ialongo e Angela Larocca, rispettivamente presidente e vice presindete Aves, i quali hanno avuto modo di conoscere il sindaco di San Giorgio del Sannio, Mario Pepe, che si è reso disponibile ad una fattiva ed efficace collaborazione, al fine di poter concordare progetti futuri, e il parroco della comunità religiosa Aurelio Capone.

Presente anche Annarita Russo, consigliera comunale del Comune di Benevento e presidente della commissione istruzione, con la quale c'è stato un confronto per un prossimo futuro impegno con l'amministrazione comunale di Benevento, per avviare progetti di solidarietà anche nel capoluogo sannita.

Redazione Bn