Il comune di Apollosa: continuate a non bere acqua Per gli utenti del serbatoio San Giovanni. Alto Calore: batteri coliformi ed Escherichia coli

L'Alto Calore ha individuato due colonie di batteri coliformi ed Escherichia coli nell'acqua del serbatoio San Giovanni e per questo motivo il Comune proroga ancora l'ordinanza che vieta l'utilizzo per scopi potabili dell'acqua di rubinetto che proviene da quei serbatoi.

“Con nota prot. 14540 dell'11/10/2018, inviata a mezzo pec, pervenuta al Comune alle ore 10.46 del 12/10/2018 – scrive il Comune di Apollosa -, l' Alto Calore Servizi SPA ha comunicato che, per la presenza di alcune colonie (n. 2) di batteri coliformi ed Escherichia coli, persiste il divieto di utilizzo, per uso potabile, dell’acqua proveniente dal serbatoio di San Giovanni. Sono programmati ulteriori scarichi della rete interessata e campionamenti. Pertanto, salvo diversa indicazione del gestore, non si potrà revocare l’ordinanza n°25 del 08/10/2018.