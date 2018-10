"Aperitivo al buio ai… 4 sensi" Al Chiostro del Convento dei Frati Minori a San Giorgio del Sannio

Sabato 27 Ottobre 2018, dalle ore 16,15 alle ore 21,30, presso il Chiostro del Convento dei Frati Minori in piazza Immacolata a San Giorgio del Sannio, l'associazione circolo sociale Trieste e l'unione italiana dei ciechi e degli Ipovedenti, sezione territoriale di Benevento, organizzano un "Aperitivo al buio".

Un'esperienza unica, dove i partecipanti "vedono per la prima volta nel buio" grazie agli altri sensi, dove parlare con il vicino non dipende dalla conoscenza, dall'aspetto o condizione sociale e dove i ruoli si capovolgono, per imparare a "percepire" in modo diverso.

"Grazie a questo viaggio introspettivo, il visitatore scopre in sé qualità sopite, utili ad apprezzare al meglio le cose di cui si circonda e a valutare il non vedente e il suo mondo in un modo nuovo e senza filtri. All’interno dell’Evento ci sarà anche la presentazione di Schede Tattili. Lo scopo è fare informazione e nulla è più efficace di una simulazione temporanea di cecità!

Cose da sapere:

Il percorso dovrà essere effettuato senza alcuna fonte di luce e senza l'uso di cellulari, pena l'interruzione del percorso stesso; ogni turno, effettuato per gruppi di visitatori, avrà la durata di 45 minuti circa; all'evento parteciperanno e collaboreranno il presidente Uici della Sezione Territoriale di Napoli e un piccolo gruppo di non vedenti partenopei; la quota di partecipazione è di 5 euro a persona; prenotazione e prevendita da effettuarsi entro le ore 12,00 del 27 ottobre contattando Enzo Pedicino 340/5528893 e Tonino Pedicino 328/1637075 per la zona di San Giorgio del Sannio e Paesi limitrofi. Mario Meoli 320/1767290 per la zona di Benevento e Valle Telesina.

Redazione Bn