Azione cattolica Moiano: nasce l’Acr La gioia del presidente parrocchiale Natale

La famiglia associativa si allarga ulteriormente per l’Azione Cattolica di Moiano. E’ nata, infatti, a Moiano, ed andrà ad affiancare il settore Giovani e il settore Adulti, l’Acr per i ragazzi. Ad inaugurare questa bella notizia l’iniziativa della “Festa del Ciao” con la presenza di più di 50 ragazzi.

“Sono strafelice – ha dichiarato entusiasta il presidente dell’Ac di Moiano Marco Natale –che partirà questo percorso Acr all’inizio di quest’anno associativo. In questo lavoro, fatto nei mesi precedenti, ha prevalso il noi nella ricchezza del camminare insieme.

Di questo ringrazio tutti coloro che s’impegneranno, in particolare ringrazio colei che si occuperà di coordinare l’Acr, e cioè Anna Bernardo. In questi mesi c’ha insegnato la preziosa e fondamentale importanza di una presenza e di un esserci. Sta veramente dando una carica energetica pazzesca coinvolgente e contagiosa a tutti, mettendo in circolo energie e sinergie”.

Lo slogan annuale nazionale di quest’anno è “Ci prendo gusto”, dove, attraverso l’ambientazione della cucina, bambini e ragazzi saranno accompagnati nel loro cammino di fede. Durante quest’anno associativo bambini e ragazzi scopriranno che Gesù desidera incontrarli nella loro casa e diventare loro amico. Per dare gusto e sapore a quest’amicizia, occorrerà allora dosare e amalgamare bene tutti gli ingredienti: attraverso l’esperienza dell’Acr bambini e ragazzi scopriranno che stare con Gesù è il fondamento del loro agire e il senso del loro “andare”.

Redazione Bn