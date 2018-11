Limatola diventa "Città Amica dei Ragazzi" Giuramento in Prefettura a Benevento

Dal 1989, il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Universale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale dell’Onu adottò la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

La giornata rappresenta un’occasione importante per riflettere sui diritti dei cittadini più giovani in un’ottica di dialogo tra i Giovani e le Istituzioni. Ed è in questa prospettiva che l’Unicef e l’Anci promuovono il progetto " Città Amica dei Ragazzi" .

Lo scorso anno Limatola, per iniziativa dell'Assessore Massimiliano Marotta in qualità di Referente Territoriale dell'Unicef, si è candidata a diventare "Città Amica dei Ragazzi". Candidatura accettata ed il prossimo 20 novembre, alle ore 10, il Sindaco e l'Amministrazione Comunale di Limatola saranno presenti al Salone di Rappresentanza della Prefettura di Benevento, per il giuramento di rito.

A comunicarlo è lo stesso Assessore Marotta. Alla cerimonia parteciperanno, fra gli altri, il Prefetto di Benevento Dott. Francesco Antonio Cappetta, il Presidente dell'Unicef Benevento Avv. Gianpiero De Cicco e Carmen Maffeo, past President Unicef provinciale.

Redazione Bn