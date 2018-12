Natale a tutto selfie a Paupisi Un albero, unico nel suo genere nella provincia di Benevento e non solo

Lo hanno chiamato “Albero dei Selfie” ed è l’orgoglio della Pro Loco di Paupisi che per il secondo anno consecutivo ha voluto regalare alla cittadinanza di Paupisi e che incanterà coloro che visiteranno il paese durante le festività natalizie 2018/2019.

Un albero, unico nel suo genere nella provincia di Benevento e non solo, realizzato con 302 pedane in legno, alto circa 8,5 metri e decorato con 8000 led di luci.

Novità di quest'anno e che l' “Albero dei Selfie” sarà musicale. Ogni sera infatti dalle 19,30 alle 20,00 e nei giorni festivi dalle 20,00 alle 20,30 ci sarà uno spettacolo musicale accompagnato da tanti effetti speciali. Il giorno dell'accensione dell' “Albero dei Selfie” è fissato per il giorno 9 dicembre alle 20.00. In questa occasione l’amministrazione comunale insieme alla Pro Loco hanno pensato di inaugurare l’“Albero dei Selfie” con uno spettacolo piromusicale molto suggestivo in quanto alla bellezza e ai colori dei fuochi d’artificio viene accostato un bellissimo sottofondo musicale a cura della ditta Pannella di Ponte e da tante sorprese. Ultima novità e che gli organizzatori stessi hanno lanciato una simpatica iniziativa: "Scatta il selfie e vinci".

Per partecipare al concorso occorre scattarsi una foto con l'albero illuminato e postarla sulla pagina Facebook della Pro Loco di Paupisi. La foto che fino al 6 gennaio 2019 riceverà più ‘mi piace’ vincerà un buono da 100 euro da spendere nei negozi del piccolo borgo sannita.Appuntamento da non perdere…

