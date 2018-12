Via Pezza ad Airola: nuovo asfalto in poche ore Ora sarà la volta del cimitero comunale

Lavori in tempo record quelli eseguiti oggi ad Airola. Gli operai dell'azienda risultata affidataria dei lavori hanno iniziato e concluso nell'arco di poche ore l'intervento sulla viabilità di via Pezza. Si tratta di una delle arterie interne della cittadina inserite nel programma di manutenzione straordinaria della rete stradale stilato da Palazzo Montevergine.

Sono circa 450 i metri di carreggiata che sono stati ripristinati nel relativo manto. Soddisfazione da parte dell'Amministrazione comunale che, rispetto alle possibilità di cassa, si sta adoperando per rendere un servizio viario che sia quanto più efficiente possibile alla Comunità, allo stesso tempo contribuendo a gettare i presupposti per abbattere il contenzioso legato a richieste di risarcimenti connessi a danni da insidie stradali. L'intervento appena conclusosi, si ricorda, è stato realizzato con circa 15.000 euro attinti da fondi comunali. Rup e progettista dell'opera l'architetto Pasquale Aragosa, stessa figura che, con uguali mansioni, sovrintenderà anche alla prossima azione che sarà intrapresa in tema di lavori pubblici, ovvero il rifacimento della pavimentazione del cimitero cittadino. Intervento, quest'ultimo, che troverà copertura con 200.000 euro. “Si tratta di un'azione – così il vicesindaco Carmine Influenza con riguardo ai lavori che verranno realizzati nel luogo sacro – che ho voluto fortemente e che contribuirà a restituire maggiore dignità al particolare luogo. Altro, tuttavia, resta ancora da fare su questo versante: ciò che conta è che da parte dell'Amministrazione comunale vi sia la dovuta attenzione. Se, poi, si creeranno gli spazi finanziari adeguati si provvederà a pianificare anche ulteriori interventi”