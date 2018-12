Ad Airola si inaugura la nuova sede del Pd "Sfida a quanti non credono più ai Partiti, unica strada per la democrazia"

Lunedì 10 dicembre alle ore 20 l'inaugurazione della nuova sede del circolo democratico di Airola. La sede Democrat sarà inaugurata al civico 10 del Corso Caudino. Saranno presenti il segretario Provinciale Carmine Valentino ed il Consigliere regionale Erasmo Mortaruolo.

"Riaprire oggi una sezione – ha dichiarato il segretario di sezione Diego Ruggiero- è una sfida a quanti credono esaurita l'esperienza nei partiti. La sezione di Airola raccoglie la ricca tradizione della Dc e del Pci ma ha ormai oltre 10 anni di vita. E' tempo allora di riflettere su questo percorso e ritessere i fili delle relazioni di un partito- comunità . Da qui scegliamo di ripartire. Per questo abbiamo dotato la sezione di una piccola biblioteca di testi politici e riviste, riprendendo il pensiero di Sturzo, De Gasperi, Moro, La Pira, Lazzati, Ingrao, Berlinguer, Calogero e don Tonino Bello. E' frutto – spiegano dal Pd di Airola - di una scelta precisa e di una presa di coscienza: i partiti sono la strada per la democrazia. Far vivere una sezione di partito è allora prendersi cura della democrazia e della nostra comunità. Questa consapevolezza però nasce anche dalla promozione della cultura politica e non di certo da percorsi personali ed ambizioni. Qui sta il senso della biblioteca che ogni iscritto può arricchire. Il PD deve essere anche tutto questo. Per questo mi sento ancora di dire a tutti i cittadini di Airola: nonostante tutto, proviamoci ancora”.