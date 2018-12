"Il brigantaggio come fenomeno politico e sociale" Convegno a Limatola

Organizzato dall’Associazione Culturale “Giuseppe Aragosa Ars Historiae”, si terrà a Limatola, martedì 11 dicembre alle 17:30, il convegno dal titolo “Il brigantaggio come fenomeno politico e sociale. Briganti a Limatola, nel Sannio ed in Terra di Lavoro”.

L’incontro, che si terrà nei locali dell’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci”, sarà aperto dai saluti del sindaco di Limatola Domenico Parisi e della Dirigente Scolastica Silvana Santagata.

Il programma:

L’assessore alla Cultura del comune di Limatola Massimiliano Marotta, anche in veste di vicepresidente dell’associazione, presenterà poi le attività in cantiere. Successivamente Antonio Gisondi, dell’Università di Salerno, relazionerà su “Risorgimento e Brigantaggio”, mentre Rodolfo di Lorenzo si occuperà del tema “La situazione socio – sanitaria nel Regno di Napoli”. Sarà poi Marcello Natale, docente del Liceo Classico Giannone di Caserta, a parlare su “Brigantaggio in Terra di Lavoro”. Previsto anche un intervento del giornalista, saggista e scrittore, Gigi di Fiore. Coordina l’incontro Luisa Perna.

Redazione Bn