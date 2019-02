Massimo Andrei apre la rassegna 'Monologhi e corti teatreali' L'appuntamento nell'ambito del format 'Chi è in scena stasera?'

Sarà Massimo Andrei, attore, autore e regista ad aprire sabato la rassegna “Monologhi e Corti Teatrali” inserita nell’ambito di “Chi è di scena stasera?”, il format di teatro, cinema e musica promosso in occasione del Ventennale dalla sua fondazione dall’Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio in collaborazione con la Bershit Teatro. L’evento si svolgerà in due turni, alle ore 19 e alle ore 21, presso la Sala “Massaro-Napolitano” ad Airola.

"Andrei - viene evidenziato in una nota - porterà in scena lo spettacolo dal titolo “Fiabesca - Cunti cantati e Canti cuntati”, con l’accompagnamento della voce e della fisarmonica di Eduarda Iscaro. Quello di Andrei sarà un percorso di racconti tra il comico e il fantastico. Si tratta di fiabe che nascono con lo scopo di far rivivere sulla scena teatrale personaggi fantastici e sorprendenti".