Ex polo tessile, Maglione: "Giovedì incontro al Ministero" La vicenda approda al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

"La vicenda dell’ex Polo Tessile di Airola approda al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il tavolo istituzionale sarà convocato per giovedì 23 maggio presso gli uffici del Ministero a Roma". A comunicarlo il deputato del Movimento cinque stelle, Pasquale Maglione che in merito precisa: “In occasione dell’incontro con i settanta lavoratori rimasti fuori dalla nuova riorganizzazione - commenta il deputato - ci eravamo impegnati a porre la questione al Ministero competente. Con la convocazione del tavolo istituzionale - prosegue Maglione - possiamo dire di aver mantenuto quest’impegno e come già riferito in quell’occasione, resta confermata la disponibilità da parte del M5S a compiere tutti i passi possibili per fornire delle risposte concrete a questi lavoratori. Si tratta di una problematica che nostro malgrado, si trascina da anni, ma come compagine politica ci impegneremo affinché vengano avviate tutte le iniziative possibili per cercare di trovare quanto prima una soluzione".