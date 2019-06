L'Istituto comprensivo celebra la 'Giornata del merito' L'iniziativa a conclusione dell'anno scolastico

Nell’ambito delle attività progettuali realizzate nell’anno scolastico, l’Istituto Comprensivo “L. Vanvitelli” di Airola ha organizzato la terza edizione della “Giornata del Merito” al fine di "diffondere le attività esterne ed interne alla scuola nelle quali gli studenti hanno ottenuto traguardi e successi. Il risultato raggiunto - spiegano gli organizzatori - è il frutto della dedizione e della costanza nello studio e rappresenta un riconoscimento non solo personale ma dell’intera comunità scolastica per l’impegno profuso dal corpo docente. L’iniziativa rientra nella valorizzazione della “cultura del merito” e della “qualità degli apprendimenti” del sistema scolastico introdotta dal 2007. L’appuntamento per “La giornata del Merito” è fissato per il 5 giugno alle 12 nell’ Aula Magna della sede scolastica di Airola, alla presenza del Dirigente Scolastico Giovanni Marro e dei Sindaci di Airola, Arpaia, Paolisi".