Strade comunali, 985mila euro per la riqualificazione Parisi: "Ulteriore intervento che mira a qualificare la rete dei servizi per la comunità"

Via libera dalla Regione al finanziamento di oltre 900mila euro per la riqualificazione delle strade comunali a Limatola. L'Ente guidato dal sindaco Domenico Parisi, infatti, è risultato destinatario di decreto di ammissione a finanziamento, da parte dell'Ente regionale con riferimento al progetto avente ad oggetto "l'esecuzione di lavori di rifunzionalizzazione, manutenzione straordinaria e regimentazione idraulica - con annessi sottoservizi - di più strade comunali. Fondi per 985mila euro, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, saranno erogati al piccolo Centro sannita. Le strade interessate dall’intervento - viene precisato dall'Ente - sono le vie Marotta, Terra, Fontana, Santa Maria degli Schiavi, Santa Maria degli Angeli, Finestre, Municipio, Fonte, Cuparelle, Campitiello, Ognissanti, Cisterna, Cerreto.

Il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza delle strade con azioni di risanamento del fondo stradale, regimazione delle acque piovane, rinnovo della segnaletica orizzontale/verticale nonché sostituzione della rete idrica laddove maggiormente vetusta".

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Domenico Parisi: “Si tratta di un ulteriore intervento che mira a qualificare la rete dei servizi a favore della comunità. Continuiamo a lavorare al fine di efficientare la qualità dell'offerta cittadina”.