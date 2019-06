Ex scuola media di Limatola, fondi per la ristrutturazione Si procederà anche all'adeguamento sismico della struttura

Il Comune di Limatola, guidato dal sindaco Domenico Parisi, ha ricevuto dalla Regione un contributo pari a 198mila euro che consentirà di adeguare sismicamente e ristrutturare la ex scuola di via Toraldo nella frazione Giardoni.

L'intervento, come detto, consentirà la riqualificazione della struttura. Come viene spiegato dalla maggioranza consiliare, una volta ultimati i lavori la struttura fungerà da"luogo di incontro per i giovani e di informazione di valorizzazione per il territorio con tanto di uffici, laboratori e sala riunioni".

Altresì, è ancora esposto, l'utilizzo di materiali tradizionali e l'impiantistica di nuova generazione miglioreranno l'inserimento dell'edificio nel paesaggio circostante riducendone notevolmente i costi di gestione.

"Il recupero di questa struttura - commenta il sindaco Parisi - consentirà di creare una preziosa infrastruttura a servizio della nostra Comunità e, soprattutto, una preziosa occasione di aggregazione. Trasformeremo un luogo fatiscente ed abbandonato, simbolico dell'incuria in cui versava la Comunità prima del nostro insediamento, in una nuova occasione per la nostra cittadina. Proseguiamo nel nostro lavoro teso all'esclusivo miglioramento degli standard dei servizi. Ringrazio, anche in questa circostanza - la conclusione - l'ottimo lavoro posto in essere dagli uffici in piena sinergia con l'apparato amministrativo"