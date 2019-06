M5S: "Comune fitta mezzi quando ne ha vari abbandonati" Nel mirino dei consiglieri di Airola la delibera per il trasporto sociale

Caos mezzi pubblici sociali ad Airola, con i Cinque Stelle che attaccanoi "Nell’ultimo consiglio comunale, al nono punto posto all’ordine del giorno, si èdiscusso dell’approvazione del regolamento del servizio trasporto sociale. Tale regolamentoprevede la fornitura in comodato d’uso gratuitoper 2 anni, da una Ditta privata, di un furgone per il trasporto di 4 passeggeri, escluso l’autista, attrezzato con l’elevatore per i diversamente abili.

Poiché il comune è già dotato di diversi mezzi di trasporto, tra cui uno finalizzato a tale scopo, costato BEN 20.000 Euro di soldi pubblici, il M5S si domanda:

Perché non utilizzare i mezzi già in dotazione e completamente abbandonati pur pagando tuttele spese connesse al possesso?

Perché prevedere l’utilizzo di tale automezzo di ditta privata, la cui guida sarebbe da affidarsi all’incertezza di un eventuale volontario che non garantirebbe nessuna sicurezza?

Perché aggiungere un ulteriore e inutile problematica a quelle già esistenti da molto tempo e ancora non risolte?.

Il M5S difronte a tale decisione si chiede quali interessi possano nascondersi e chi potrà trarne vantaggio…."