Festa della musica all'insegna del plastic free L'iniziativa culturale europea sostenuta dal Mibac

In occasione della 25esima edizione del'evento, l'Associazione "Amici della Biblioteca" di San Salvatore Telesino (Bn) organizza, in collaborazione con il Comune di San Salvatore Telesino, l'Associazione TAM e l'associazione Spazio Giovani, la prima edizione della Festa della Musica. L'appuntamento è per venerdì, 21 giugno, in piazza Salvatore Pacelli a partire dalle 18.

"La Festa della Musica - spiegano gli organizzatori - nata in Francia nel 1982, ha visto i suoi primi sviluppi in Europa nel 1985 in occasione dell'anno europeo della Musica. A partire dal 1995, gli organismi pubblici e privati qui riuniti, sono co-organizzatori di una Festa Europea della Musica, ogni 21 giugno, al fine di testimoniare, attraverso un avvenimento comune, la volontà di favorire una migliore conoscenza delle realtà artistiche attuali dei propri paesi, e di svilupppare gli scambi, in ambito musicale, tra i paesi dell'Unione europea e della grande Europa. Questo avvenimento prende forma attraverso una grande manifestazione locale in ciascuno dei paesi o in ciascuna delle collettività partner e ha la finalità di favorire gli incontri multilaterali tra musicisti europei. La Festa Europea della Musica ha per vocazione il rafforzarsi della cooperazione europea con l'appoggio degli associati affinchè possano emergere le collaborazioni tra i partner per controbuire allo sviluppo di una Cultura Europea".

"La manifestazione pubblica, di carattere spontaneo, con concerti gratuiti, si svolge nelle piazze, sulle strade, nei cortili. La musica diviene un lungo cordone che unisce l'intera Europa. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia sono le città fondatrici dell'Associazione Europea Festa della Musica. La svolta in Italia c'è stata nel 2016, grazie al lavoro della AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e alla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici ora Mibac. Nel 2018 hanno aderito circa 700 città, quest'anno siamo oltre le 660 su territorio nazionale. E tra queste c'è anche San Salvatore Telesino. L'associazione "Amici della Bibloteca" ha poi pensato di arricchire questo evento nella piccola comunità invitando le band partecipanti a proporre almeno un brano che fosse ispirato a opere letterarie, in un connubio culturale ancor più efficace, per una serata che fonde musica e letteratura. Sul palco, a partire dalle 19 si esibiranno gruppi emergenti di giovani artisti locali e provenienti dalle varie aree della Campania e non solo: The Surprise Box (Solopaca - Bn); LVD Trio (San Salvatore Telesino - Bn); Aneurisma (Telese Terme - Bn); Triple G (Castel Campagnano - Ce); Un'avventura Battisti Project (Telese Terme - Bn); Black Hood Boyz (Telese Terme - Bn); The Powerslaves Iron Maiden Tribute (Teano - Ce); Red Velvet The Doors Tribute Band (Caserta); Nicola Varanese and Back Cats (Campobasso). Da sottolineare, infine - conclude la nota - che la Festa della Musica è plastic free".