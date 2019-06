Saggio musicale Città di Airola, al via la 20esima edizione L’evento si svolgerà dal 25 al 27 giugno con una serata dedicata alla Festa Europea della Musica

Tutto pronto per la XX edizione il Saggio Musicale Città di Airola – Raduno di bambini, ragazzi e giovani musicisti - promosso e organizzato dall’Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacoloSannio presieduta da Carmine Ruggiero. L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Airola e della collaborazione delle Acli Provinciali di Benevento, dei Frati Minori di Airola, del Comitato Corso Caudino e di ArtePiano, si svolgerà dal 25 al 27 giugno a partire dalle 20.30, presso il salone San Pasquale e l’Oasi delle Pace del Complesso conventuale dei Frati Minori a Corso Caudino.

"Come ogni anno - spiegano i promotori dell'evento - protagonisti saranno gli allievi delle diverse classi di strumento che si alterneranno sul palcoscenico esprimendo abilità e competenze apprese durante l’anno nei generi musicali che caratterizzano l’ampia offerta formativa dell’Accademia Progetto Musica. Il 25 e il 26 giugno si alterneranno presso il salone conventuale gli allievi di pianoforte, violino, oboe, violoncello, chitarra classica e flauto. A concludere la tre giorni, il 27 giugno presso l’Oasi della Pace San Pasquale sarà una serata di musica leggera programmata nell’ambito della Festa Europea della Musica e che si snoderà tra i brani più celebri del pop, rock, jazz e del repertorio popolare, interpretati dagli allievi di canto, batteria, chitarra elettrica e basso che si esibiranno in assolo e in mini band. L’evento vede il coordinamento dei maestri Domenico Iadevaia, Pasquale Lanni, Mariuccia Forgione, Raffaella Rossi, Massimo Amoriello, Antonio Amoriello, Carmine Ruggiero, Salvatore Fucci, Roberto Melisi, Pasquale Icolaro, Anna Longo, Marietta Mecchella, Giovanni Raucci".