Progetto dell'Istituto "Rita Levi Monalcini" best practice Encomio dal ministero della Pubblica Istruzione per la scuola di San Giorgio del Sannio

L'Istituto comprensivo "Rita Levi Monalcini" di San Giorgio del Sannio riceve l'encomio del Ministero della Pubblica Istruzione.

La scuola, guidata dalla dirigente Anna Polito è stata citata da Programma Il Futuro che ha segnalato come progetto di qualità nell'ambito del concorso "Programma una Storia", realizzato dalla scuola primaria e d'infanzia dell'Istituto Montalcini.

Programma il Futuro è un'iniziativa del MIUR per formare gli studenti ai concetti base dell'informatica. “Abbiamo inteso aderire a Programma una Storia con un nostro progetto – spiegano dalal scuola - ed è con soddisfazione che apprendiamo che "Programma una storia", messo in campo da alcune classi della scuola dell'infanzia e primaria, coordinato delle docenti Gerarda Liberatore, Assuntina Bocchino, Mariaimmacolata Orsillo e Giulia Repola, è stato individuato dal Miur come best practice nell'ambito di un'iniziativa ministeriale importante e fondamentale per la formazione degli studenti. La nostra aspirazione è formare generazioni consapevoli, al passo con i tempi, in grado di saper cogliere le sfide di domani e questo riconoscimento ci segnala che, forse siamo sulla strada giusta”.