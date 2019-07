A Sant'Agata nasce il Comitato Beni Comuni Domenica la prima iniziativa

Nasce a Sant'Agata de' Goti il Comitato Beni Comuni che da appuntamento alla cittadinanza domenica (14 luglio) in Corso Vittorio Emanuele III. Si è costituito a Sant'Agata de' Goti il Comitato Popolare di Difesa dei Beni Pubblici e Comuni Stefano Rodotà. Anche la città sannita adesso può contare su una rappresentanza di questo comitato nato per sottrarre il patrimonio naturale e culturale italiano dalla privatizzazione.

A tale scopo, il Comitato si fa promotore della raccolta firme per la Legge di Iniziativa Popolare che ripropone dal basso il testo della Commissione Rodotà, il cui obiettivo è quello di dare vita ai meccanismi giuridici che si oppongano alla svendita dei bene comuni del nostro Paese.

Per chi avesse voglia di conoscere il comitato e capire in cosa consiste le legge sui Beni Comuni, domenica dalle 9 alle 13, troverà un banchetto per la raccolta firme in Viale Vittorio Emanuele III.

Il Comitato è aperto a chiunque voglia aderire, e voglia dare un contributo a sostegno dei beni comuni. A tale scopo, è stata creata una pagina facebook ( Comitato Popolare di Difesa dei Beni Pubblici e Comuni - S.Agata de' Goti) sulla quale verranno di volta in volta pubblicato gli aggiornamenti e gli appuntamenti, i luoghi d'incontro.