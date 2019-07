Casa dell'Acqua. Comitato Beni Comuni: ottima iniziativa Questa mattina l'inaugurazione

Questa mattina a Sant'Agata de' Goti è stata presentata alla cittadinanza La Casa dell'Acqua. Anche noi del Comitato Beni Comuni abbiamo partecipato. Come Comitato siamo sostenitori di iniziative come questa, che favoriscono una riduzione dell'utilizzo della plastica e contestualmente delle emissioni di Co2, oltre ad una maggiore sensibilizzazione.

"Il tema dell'acqua - spiegano dal Comitato - ci sta molto cuore, specie perché rientra nel novero dei beni comuni e proprio contro la sua privatizzazione nel 2011 gli italiani si erano espressi con un referendum.

Un grande movimento collettivo tradito poi dalla normativa nazionale e di conseguenza anche a livello locale, non solo a Sant'Agata de' Goti infatti si è arrivati alla gestione privata.

E' per questo che come Comitato non possiamo non riportare alla luce questa annosa questione, ancora non risolta e per la quale occorre una modifica di legge. Chiediamo a tutti di venire ai nostri banchetti a firmare, per ribadire ancora una volta che l'acqua è e deve restare un bene pubblico.

Come più volte sostenuto da Padre Alex Zanotelli: L'acqua è come il petrolio. Quest'ultimo è finito e il grande business futuro sarà l'acqua. Il dramma è che se l'acqua andrà a finire in mano ai privati, chi avrà soldi potrà comprarla; chi no, non potrà farlo".