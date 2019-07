Montesarchio: "Vipere in giardino: pulite quel torrente" Protesta di alcuni cittadini: "Tra vegetazione incolta e animali situazione pericolosa"

Una vipera in giardino, è allarme tra i cittadini di Montesarchio che abitano in prossimità del torrente Tesa. "E' difficile ormai uscire di casa - raccontano ad Ottopagine - e i bambini non hanno ovviamente il permesso di uscire a giocare in giardino".

Inoltre i cittadini hanno segnalato lo stato di abbandono del torrente, che potrebbe essere pericoloso in caso di piena. In una lettera indirizzata alle autorità hanno segnalato "La presenza di alberi cresciuti fino a 20 metri nell'alveo fluviale che mettono a rischio le abitazioni. Inoltre il rischio di esondazione è altissimo. Serve un intervento di pulizia sia per questi motivi che per la situazione che vede il proliferare di serpenti, ratti e altri animali che nella vegetazione incolta trovano il proprio habitat naturale e spesso risalgono le sponde arrivando nei giardini".