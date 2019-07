Airola, al via pulizia straordinaria della galleria Monticello "Il tunnel lungo la Fondovalle Isclero spesso oggetto di sversamenti illegitimi di rifiuti"

E' in programma ad Airola una pulizia straordinaria della galleria di Monticello. "Nell'arco di pochi giorni - viene comunicato dall'Ente - l'azienda entrerà in azione per rimuovere il materiale nuovamente accumulatosi presso il tunnel che si sviluppa lungo la Fondovalle Isclero nella sezione di essa compresa tra le Tre Masserie e la rotonda dell'Appia. Il punto – viene precisato nella nota dell'Ente - è spesso oggetto di sversamento illegittimo di rifiuti con sacchetti che vengono scaricati presumibilmente da auto in corsa con conseguente rischio determinato dalla presenza degli stessi lungo la carreggiata”. Ed in merito, il sindaco Michele Napoletano commenta: “Abbiamo deciso di intervenire dal momento che questa situazione è assolutamente disdicevole sia dal punto di vista igienico-sanitario sia dal punto di vista della sicurezza degli utenti della strada. Personale dell'azienda che detiene l'appalto di igiene urbana – prosegue il primo cittadino – provvederà alla rimozione del materiale”. Nella nota, inoltre, viene evidenziato: “La Fondovalle non è strada di competenza comunale bensì provinciale. Il Comune, tuttavia, si è fatto carico dell'onere del materiale prelievo, mentre la Provincia dovrà sobbarcarsi i costi dello smaltimento”. Pertanto, il sindaco chiarisce: “Questa operazione non presenterà costi extra per il Comune di Airola. Nel capitolato, infatti, è previsto che l'azienda provvederà annualmente a condurre, senza oneri supplementari per le casse cittadine, fino a dieci operazioni di rimozione di rifiuti illegittimamente sversati sul territorio”.