Di Fabrizio socio onorario della Pro loco di Airola La decisione dell'assemblea dei soci dell'associazione

Il professor Lorenzo Di Fabrizio sarà insignito del riconoscimento di "Socio Onorario della Pro Loco di Airola". Lo ha deciso l’assemblea dei soci nella riunione del 17 luglio scorso, su proposta del Consiglio direttivo. E’ la prima volta che la Pro Loco di Airola, fondata nel lontano 1973, assegna il prestigioso titolo di Socio Onorario. "Nel 1984 - ricorda l'associazione - Di Fabrizio è stato Responsabile - Commissario della Pro Loco cittadina con compiti commissariali e riorganizzativi. Nel 1986, nel corso dell’assemblea convocata per il rinnovo delle cariche, il professor Di Fabrizio è stato nominato presidente dell’associazione turistica. Incarico che ricoprirà fino al 1988 con grande passione, entusiasmo ed impegno. A lui si deve tra l’altro l’accurato e approfondito lavoro di ricerca e di studio, in perfetta intesa con la Consulta Araldica, dello stemma e del Gonfalone della Città di Airola, riconoscimento ufficiale concesso dal Presidente della Repubblica con decreto in data 31 luglio 1997. Nel corso di una prossima cerimonia ufficiale, Di Fabrizio riceverà la Targa di Merito a ricordo 'per la sua lungimiranza storica e l'impegno speso durante tutta la vita a difesa dell'arte e dei monumenti della Città di Airola'".