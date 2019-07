Ospedale Sant'Agata, Asl: "Trasferite attività ambulatoriali" "Le attività saranno garantite presso il nuovo ambulatorio di via Starza"

Ospedale di Samt'Agata de' Goti, trasferite le attività ambulatori dell'Asl. A comunicarlo, in una nota, è la stessa azienda sanitaria locale che in merito precisa: "Nel quadro dei provvedimenti conseguenti al passaggio dell'ospedale di Sant'Agata de' Goti all'Azienda Ospedaliera 'San Pio', le attività ambulatoriali finora assicurate presso il presidio saranno garantite presso il nuovo poliambulatorio di via Starza (presso la ex sede dei Coltivatori diretti), sempre a Sant'Agata de' Goti".