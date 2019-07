Dal Taburno al Fortore, esperti a confronto sul futuro Il convegno nella sala consiliare del comune

E' in programma venerdì, 2 agosto, alle 18.30 presso la sala consiliare del Comune di Paduli a Palazzo Ducale, il secondo incontro di presentazione della Strategia di Sviluppo Locale “T.E.R.RA.” dell’ATI Gal Taburno – Gal Area Fortore. "Le prospettive concrete di sviluppo per i territori interessati e precisamente per il taburno, le colline beneventane ed il fortore - spiegano gli organizzatori - saranno al centro dell’iniziativa che vedrà la partecipazione di associazioni di categoria, sindaci, tecnici ed aziende agricole. Dopo i saluti del sindaco, Domenico Vessichelli, introdurrà i lavori il Presidente del Gal Area Fortore, Davide Minicozzi, a seguire ci sarà la relazione del Coordinatore, Costantino Caturano, per poi proseguire con gli interventi di Raffaele Amore, Presidente della Cia Benevento, di Gennaro Masiello, Vice Presidente Nazionale della Coldiretti e di Antonio Catalano, Vice Presidente della Cna Campania Nord. Le conclusioni saranno affidate a Giampaolo Parente, dirigente della Uod S.T.P. di Benevento".

“La Strategia di Sviluppo Locale messa in atto dall’ATI Gal Taburno – Gal Area Fortore - afferma il presidente Minicozzi - è in grado di dare risposte ad un territorio, come quello del fortore, che sino ad oggi non ha mai avuto l’opportunità di accedere a fondi della Programmazione di Sviluppo Rurale della Regione Campania, elaborando e realizzando un piano di sviluppo innovativo, multisettoriale e integrato. La pubblicazione dei primi bandi delle misure Psr garantisce il miglior utilizzo delle risorse previste dalla strategia che intende rilanciare il territorio sannita partendo dal basso. Come Gal Area Fortore, grazie anche alla sinergia e collaborazione che si è creata con il Gal Taburno, stiamo da tempo cercando di evitare sterili polemiche e rimboccarci le maniche sempre per fare qualcosa di positivo e fattivo per il territorio”.