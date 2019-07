Una scuola sannita al prestigioso concorso nazionale Il Leonardo Da Vinci ai "3 giorni per la Scuola - Hub 2019", unico istiuto sannita

Il Presidente del Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Limatola, nonché Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Limatola Dott. Massimiliano Marotta, con grande onore, soddisfazione e senso di responsabilità informa che l’istituto suddetto è stato inserito tra le 36 scuole italiane selezionate a partecipare alla manifestazione “3 Giorni per la Scuola - HUB 2019”, evento di caratura nazionale che si svolgerà il 29, 30 e 31 ottobre 2019 presso la Città della Scienza di Napoli.

La proposta di partecipazione al Bando "La parola alle scuole" inviata dalla scuola di Limatola, dal titolo “Robotic@mente...apprendo”, è stata accolta positivamente dalla Commissione valutatrice formata da esperti di didattica della Fondazione Idis-Città della Scienza e inserita nel programma della manifestazione. Si tratta dell'unica scuola selezionata della Provincia di Benevento.

L’evento - rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, alle aziende che producono prodotti e servizi per la scuola e la formazione, alle associazioni degli insegnanti e alle istituzioni pubbliche - mette al centro le esigenze del mondo della scuola e le possibilità formative più in linea con la richiesta dello sviluppo di conoscenze e di competenze, riconosciute come cruciali per l’educazione del XXI secolo. La Convention si articolerà in conferenze, seminari, workshop (con metodologie e strumenti di public engagement e partecipazione sociale), laboratori e tanto altro.

Il progetto presentato dalla scuola di Limatola è stato giudicato innovativo grazie all’utilizzo delle tecniche dello storytelling, utili per la condivisione di buone pratiche didattiche. Pertanto, la Dirigente Scolastica dell’I.C. “Leonardo da Vinci” Dott.ssa Silvana Santagata rappresenterà Limatola con un suo personale intervento nella sessione dedicata alla “Parola alle Scuole” il giorno 29 ottobre 2019 in Aula G dalle ore 15.30 alle 17.00.

E’ innegabile che si tratta di un altro importante successo per il territorio limatolese e per la sua scuola, che sta vivendo negli ultimi tempi un momento di grande ascesa e di riscatto, con tante iniziative, idee e progetti dedicati ai bambini e ai ragazzi.