Cinema al chiostro con il progetto musica delle Acli L'iniziativa in programma ogni venerdì

Cinque appuntamenti con il Cinema a partire da domani, 2 agosto, ogni venerdì, fino al 6 settembre prossimo alle 21.30: E’ la nuova in iniziativa, dal titolo “Venerdì Cinema al Chiostro 2019”, promossa e organizzata dall’Accademia Progetto Musica Acli ArteSpettacolo Sannio, nel’ambito del suo Ventennale, in collaborazione con il Comitato “Corso Caudino San Pasquale”, la Pro Loco di Airola, il Convento dei Frati Minori di Airola e la Parrocchia di San Domenico, che si svolgerà presso il Chiostro del Complesso conventuale della Santissima Concezione, meglio conosciuto come Convento di San Pasquale Baylon, di corso Caudino ad Airola. Si tratta di cinque proiezioni cinematografiche che vanno dal genere drammatico a quello comico, avventuroso e dell’animazione.

“L’iniziativa, che rientra nella più ampia mission delle AcliArteSpettacolo di promozione sociale,artistico-culturale, educativa e ricreativa – ha spiegato il presidente dell’Accademia Progetto Musica Acli ArteSpettacolo Sannio nonché referente provinciale di AcliArteSpettacolo, Carmine Ruggiero – vuole essere un momento di aggregazione e di animazione culturale del territorio per favorire spunti di riflessione, ma soprattutto opportunità di svago e di socializzazione”.