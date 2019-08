Garante detenuti all'Ipm di Airola Ci sarà anche Lucia Di Mauro, moglie di una vittima innocente della camorra

Nella giornata di martedì 6 agosto alle ore 9:30, presso l’istituto penale per minorenni di Airola (BN), promosso dal Garante dei detenuti Campano Samuele Ciambriello, si terrà un concerto“#animadistrega” con la partecipazione della cantautrice Vincenza Purgato. A seguire la testimonianza della Sig. Di Mauro Lucia, familiare di vittima innocente della criminalità organizzata, moglie della guardia giurata, Gaetano Montanino, ucciso a Pizza Mercato a Napoli per opera di giovani adulti.

Saranno protagonisti canori della giornata anche un gruppo di giovani ristretti presso l’IPM DI Airola, “ragazzi sospesi” con tanta voglia di fare, un momento che permetterà l’incontro dell’energia femminile con l’energia maschile.

Per Samuele Ciambriello: “In questo periodo di meritato riposo credo sia utile non “far sentire soli “i giovani adulti ristretti, ecco il senso questa mattinata di festa e riflessioni, in cui parteciperanno, i giovani ristretti, i loro familiari, amministrazioni locali e volontari del territorio del Sannio. Si crea un ponte tra il dentro e il fuori, concretizzandosi la consapevolezza che il carcere e la devianza minorile non può essere rimossa ma che si deve lavorare di prevenzione, vale il motto in questo caso: “meglio prevenire che curare”