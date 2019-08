A Pannarano si è concluso il primo memorial 'Vincenzo Borreca' FOTO | Tutti uniti in nome dello Sport per ricordare il giovane scomparso un anno fa

Si è concluso ieri sera a Pannarano il primo Memorial in ricordo di Vincenzo Borreca, scomparso il 25 luglio di un anno fa. Il papà, la mamma e la sorella insieme agli amici e tutta la comunità di Pannarano lo hanno ricordato con immutato affetto ed amore con un torneo di calcetto ed uno di pallavolo femminile.

Le gare sono iniziate lo scorso 26 luglio e sono terminate ieri sera con la vittoria della “Fc Furbi”, capitanata dal papà e dai migliori amici di Vincenzo.

Al termine delle competizioni, alla presenza del parroco di Pannarano e di tanti concittadini, parenti ed amici sono stati premiati i vincitori dei tornei. Una coppa alzata al cielo in memoria di Vincenzo ha chiuso una bella pagina in ricordo di un ragazzo speciale strappato alla vita da un destino crudele. Al termine della manifestazione i familiari di Vincenzo hanno ringraziato gli organizzatori e tutti i partecipanti per le 'belle' serate in ricordo di Vincenzo.