Al via gemellaggio tra Paupisi, Foglianise, Fragneto Monforte In occasione della 46esima edizione del Festival dei Sapori

In occasione del “Festival dei Sapori e degli Artisti di strada” in programma a Paupisi dal 23 al 26 agosto saranno allestiti in piazza IV Novembre alcuni carri di grano che il 16 agosto sfileranno per le vie di Foglianise e poi domenica 25 agosto ci saranno anche le mongolfiere di Fragneto Monforte.

Paupisi, Foglianise e Fragneto Monforte unite nella promozione del territorio e delle proprie eccellenze. Questa è stata la comunione d'intenti tra il Comitato organizzatore della Festa del Grano di Foglianise, la Pro Loco di Paupisi, il Comune di Paupisi e il Comune di Fragneto Monforte che hanno ‘siglato’ un gemellaggio per avviare un percorso comune attivando tutte le buone pratiche utili per la promozione delle due manifestazioni incentrate sul grano e sull'eccellenza agroalimentare della nostra terra.

“Dobbiamo fare tutto il possibile per fare un lavoro di squadra - afferma Dario Orsillo presidente della Pro Loco paupisana -. La promozione del territorio, se fatta insieme ad altre realtà, può garantire maggiore qualità nella promozione del Sannio ed un rilancio economico in particolare del comparto agroalimentare. Da parte mia c'è soddisfazione nell'aver intrapreso questo nuovo percorso che si basa sulla sinergia tra tre realtà che, mettono in rete tre eventi tra i più rappresentativi del Sannio”.