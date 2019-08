"Diamo una mano di colore" La nuova iniziativa dei giovani dell’Amministrazione Comunale di Faicchio

Grande successo per questa iniziativa, il #ComuneDay , che nasce con l'obiettivo di contribuire alla gestione del decoro urbano del Comune, dedicando particolare attenzione alle zone che necessitano di un imminente intervento.

Mossi dall'amore per il Paese e dall'entusiasmo di impegnarsi, i giovani della nuova Amministrazione Comunale in collaborazione con l'intero Consiglio e con i delegati in materia, scendono in campo per mettersi a completa disposizione dei cittadini e di tutto il territorio.

Nel mese di Agosto alcuni appuntamenti del #ComuneDay saranno dedicati a questo colorato progetto che ha come obiettivo principale il recupero e la decorazione di alcune delle panchine presenti in Paese.

Grazie anche all'aiuto dei volontari del servizio civile comunale, le panchine verranno sistemate e tinteggiate per dare "una mano di colore" al centro storico.

Il primo incontro ha prodotto risultati eccezionali con la sistemazione delle prime 4 panchine sul Belvedere di Piazza Palmieri, che si affaccia sul meraviglioso Titerno, realizzando 4 panchine colorate con scritte tratte da autori della letteratura nazionale ed internazionale. Un grande lavoro di squadra che proseguirà con altri interventi mirati per migliorare e rendere accogliente il bellissimo centro storico di Faicchio.