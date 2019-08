Il comune di Airola cerca un funzionario tecnico C'è il bando per la selezione

Il Comune di Airola ha indetto selezione pubblica per il conferimento di incarico a contratto per la copertura della posizione organizzativa “Servizio Manutenzione - Demanio e Patrimonio – Protezione civile – Sicurezza sui luoghi di lavoro – Energia”.

Il profilo che dovrà essere conferito è quello di funzionario tecnico il quale dovrà essere assunto a tempo determinato e parziale.

La soluzione mira a sopperire alle gravi carenze in essere presso l'area tecnica di Palazzo Montevergine, ambito cittadino nel quale si sono registrati negli ultimi anni diversi collocamenti a riposo con ulteriori che si avranno nei prossimi tempi.

La figura in questione opererà a Palazzo Montevergine per 30 ore settimanali e sopperirà non solo alle crescenti esigenze lavorative ma anche a quelle che sono legate alle incompatibilità nel conferimento di incarichi. “Stiamo cercando le soluzioni opportune al fine di coprire le carenze che vi sono in organico nell'intento di accelerare i lavori della macchina amministrativa e, quindi, di dare risposte maggiormente immediate alla nostra Comunità - così il sindaco Michele Napoletano - Abbiamo tanti progetti e discorsi che, avviati, pretendono di essere condotti in porto. E' per queste motivazioni che abbiamo deciso di ricercare questa figura che potrà renderci il necessario supporto lavorativo”.

Le figure interessate dovranno far pervenire le rispettive candidature a Palazzo Montevergine entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio dell'avviso.