Si è insediata la Segretaria Generale del Comune di Sant’Agata Il sindaco Piccoli: "Lavoreremo insieme per garantire massima trasparenza ed efficienza"

Si è insediata ieri, 3 settembre, la nuova Segretaria Generale del Comune di Sant’Agata de’Goti, Virginia Terranova. La presentazione ufficiale ha avuto luogo presso sala consiliare della residenza municipale di palazzo San Francesco, alla presenza dei dipendenti dell’ente, del sindaco Giovannina Piccoli e dell’amministrazione comunale. Virginia Terranova, nata a Napoli, laureata in giurisprudenza all’Università Federico II, ha maturato una notevole esperienza nel ruolo di vertice dell’apparato amministrativo degli enti locali. Tra i suoi incarichi più recenti, dopo le esperienze tra la Basilicata e la provincia di Caserta, si annoverano quelli presso i comuni di Sant’Arpino e Capodrise.

“Alla dottoressa Terranova, ha dichiarato il sindaco Giovannina Piccoli a margine dell’incontro di ieri, vanno, in primis, i miei complimenti per il buon lavoro svolto nei comuni in cui ha lavorato e l’augurio di poter continuare con la stessa professionalità e competenza a supportare l’attività amministrativa dell’Ente nei prossimi anni. Sono altrettanto sicura che, insieme e con la collaborazione di tutti i dipendenti, potremo lavorare per garantire la massima trasparenza ed efficienza di questo Comune, al servizio dei cittadini”.