"Music Summer Campus", successo per il terzo concerto Si è chiusa la Masterclass estiva con il concerto guidato dal Maestro Mario Coppola

Ancora ovazioni e tanta ammirazione hanno salutato, nella serata di mercoledi, il terzo dei tre concerti di fine corso svoltosi presso la chiesa dell'Annunziata di Airola.

Ad esibirsi, per l'ultima uscita in programma, sono stati gli studenti di “Pianoforte” seguiti dal Maestro Mario Coppola. Quest'ultimo docente presso il Conservatorio Bonporti di Trento nonché direttore artistico di “Federimusica”.

Anche quest'anno l’Accademia musicale guidata dal Maestro Anna Izzo ha proposto “Music Summer Campus”, ciclo di masterclass e concerti promosso con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Airola e del Liceo musicale dell’Istituto di Istruzione superiore “Lombardi”. Tre i cicli di lezioni sviluppatisi con tanto di concerto di chiusura. Il primo ad essere terminato quello in “Pianoforte” curato dal Maestro Fossi; quindi quello di Violino e Viola che si è concluso il 2 settembre - Maestri Alberto Maria Ruta e Rossella Bertucci - in parallelo ad un ulteriore di Pianoforte presieduto dal Maestro Dario Candela. Da giorno 2 settembre a giorno 5, in ultimo, il corso di Pianoforte con il citato Maestro Mario Coppola e quello di Chitarra avvalsosi della docenza del Maestro Mariagiovanna Siciliano Iengo.

Ad esibirsi, mercoledi sera, intanto, sono stati Marco Stallone, Daniele Del Deo, Giulio Chiarini, Giovanna Falzarano e Ludovico De Bernardo. Insieme a loro hanno frequentato il corso anche Alessandro Capone, Giovanni Donetto, Mario Abbatiello ed Antonio Di Silvestro.

Dalla Maestra Anna Izzo i ringraziamenti a quanti hanno supportato l'iniziativa con particolare riguardo al parroco don Liberato Maglione ed alla Dirigente scolastica Marilina Cirillo. Intanto si guarda già alla futura programmazione con le iscrizioni già possibili per i vari corsi dell'Accademia “Mille e una nota”.