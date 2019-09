Guasto improvviso alla condotta, rubinetti a secco Tecnici a lavoro in giornata, ecco le zone in cui si potrebbero verificare disservizi

"Nel corso della notte si è verificato un guasto sulla condotta per Cuffiano nel Comune di Morcone". A comunicarlo in una nota è la Gesesa, azienda che si occupa del servizio idrico precisando che "nel corso della giornata si potranno verificare disservizi alle utenze ubicate nelle zone di Cuffiano, Coste, Galli, Canepino, Piana Viola e Buchi". Ed in merito viene sottolineato: "Gesesa é immediatamente intervenuta e i suoi tecnici stanno lavorando per la riparazione. Si comunicheranno aggiornamenti in tempo reale".