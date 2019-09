Inaugurata la nuova scuola media 'G. Leopardi' Ieri il taglio del nastro nella struttura recentemente ristrutturata

Si é svolta ieri ad Apollosa l'inaugurazione della scuola media statale 'G. Leopardi'. Presenti alla cerimonia il Consigliere Regionale Mino Mortaruolo, del Presidente della Provincia Antonio Di Maria, la Dirigente scolastica dell'Ist.Comprensivo 'L.Settembrini' Rosa Tangredi, la dottoressa Fedullo per la Prefettura e della dottoressa Tartaglia Polcini per il Provveditorato agli studi. Dopo il taglio del nastro e la benedizione del parroco Don Vincenzo Capozzi, tutti gli intervenuti hanno potuto ammirare la nuova scuola. "Il preesistente edificio scolastico - viene spiegato in una nota - era stato abbattuto perché non adeguato sismicamente ed ha fatto spazio ad un vero gioiello di ingegneria e architettonica.Una scuola moderna e autosufficiente con tre aule con pannelli modulari per creare saloni per attività anche extra scolastiche, due laboratori uno di musica ed uno di informatica, e l'aula refettorio. Aule con ampie vetrate tanto da sembrare di trovarsi a far lezione in giardino: un nuovo modo di concepire la scuola, aperta sul mondo. Emozionati i ragazzi che domani inizieranno l'anno scolastico nel nuovo istituto e che ieri insieme all'intera comunità hanno partecipato all'inaugurazione. Il sindaco visibilmente emozionato, insieme alla giunta e ai consiglieri, ha affidato la nuova scuola ai ragazzi che avranno il compito di custodirla e di far si che possa essere tempio di crescita culturale, grazie all'impegno del corpo docente anch'esso presente. Intanto proseguono i lavori di adeguamento sismico che stanno interessando anche l'altro edificio che ospiterà la scuola primaria e dell'infanzia a partire dal nuovo anno".