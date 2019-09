A Limatola al via il servizio di telesoccorso e teleassistenza Telefonata da remoto che consente di far scattare l'allarme sanitario

Nel Comune di Limatola, nel rispetto dei principi etici e morali che animano tutta l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Domenico Parisi, parte oggi ufficialmente il servizio di Telesoccorso e Teleassistenza. Molto incisivo il contributo dell’Assessore alle Politiche Sociali Massimiliano Marotta che ha curato l’aspetto organizzativo del progetto. L’intento prioritario è quello di tutelare la salute dei cittadini e di porsi a difesa delle fasce deboli. Il servizio riguarda principalmente gli anziani e, in via sperimentale, per il momento avrà una durata di un anno.

Consiste in una forma di assistenza telefonica da remoto, tale da attivare un allarme a distanza presso una centrale operativa funzionante 24 ore su 24 ogni qualvolta l’anziano ne avverta la necessità. Tale servizio appare particolarmente utile per le persone anziane che versano in condizioni di salute precarie a causa dell’età o di handicap e che vivono da soli. Il chiaro intento dell’Amministrazione Comunale di Limatola è quello di agevolare la permanenza presso la propria abitazione delle persone fragili, garantendo loro margini di monitoraggio, sicurezza e tutela.

Dopo aver recepito tutte le istanze dei cittadini, vi è stato l’accertamento del possesso dei requisiti e l’individuazione delle persone a rischio, al fine di pianificare al meglio tutte le modalità di attuazione del servizio.

Ciascun anziano selezionato ha a sua disposizione una serie di strumenti utili, tra cui un apposito apparecchio con cui può lanciare un allarme in caso di necessità (malore, cadute, incidenti domestici e difficoltà varie, ma anche in caso di rumori sospetti o sconosciuti che bussano alla porta di casa). L'allarme sarà indirizzato ad una centrale operativa che garantirà tempestivamente l’intervento di soccorso e assistenza.

Inoltre le prestazioni di cui possono usufruire gli anziani selezionati comprendono anche: attività di sostegno e ascolto, controllo delle condizioni di salute della persona attraverso un contatto telefonico giornaliero.

Il servizio, nel suo complesso, garantirà la pianificazione e il coordinamento degli interventi in sinergia con la rete pubblica e privata dei servizi del territorio, evitando in tal modo ogni spreco di risorse e garantendo una presa in carico globale della persona.

Difatti, si prevede che tale servizio svolgerà una funzione altamente preventiva rispetto al verificarsi di eventi critici che possono portare alla perdita definitiva di autonomia, garantendo in modo continuativo all’utente e ai suoi familiari (conviventi e non conviventi) l’attivazione immediata di un sostegno esterno in caso di emergenza. In tal modo, verranno elevati i livelli di sicurezza, si aumenterà la tempestività nei soccorsi, si incrementerà la qualità di vita degli anziani che potranno vivere più serenamente nelle proprie abitazioni, certi di non essere mai del tutto soli. Difatti, la finalità del progetto è offrire la possibilità di fronteggiare situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato volto al soccorso e di assicurare un’azione di prevenzione sociosanitaria di accertamento delle condizioni psico-fisiche dell’utente al fine di evitarne l’isolamento e l’allontanamento improprio dal proprio contesto socio-ambientale ed affettivo.

L’Amministrazione Comunale di Limatola ritiene che l’anzianità vada vissuta come una risorsa ed un’opportunità, piuttosto che come una forma di limitazione, condanna e isolamento.