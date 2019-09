Equitazione, alle finali nazionali anche un sannita Il successo del giovane atleta di Tufara

C’è un giovane sannita tra le promesse italiane nel campo dell’equitazione. Si tratta di Giovanni Votino, dieci anni ma già una discreta esperienza nelle categorie giovanili. "Originario di Tufara - viene evidenziato in una nota - Giovanni si è avvicinato alla disciplina con la curiosità tipica dei bimbi. Era il 2016 quando ha conosciuto il mondo dell’equitazione, salendo per la prima volta in sella a un cavallo. Come spesso accade, però, le avventure iniziate per gioco finiscono per far emergere le qualità di chi le intraprende. E così Giovanni, un’esibizione dopo l’altra, si è conquistato i tanti apprezzamenti degli addetti ai lavori che hanno esaltato le sue doti, oltre che un talento non comune". Ed oggi il giovane talento sannita "si sta applicando con grande continuità negli allenamenti presso il centro ippico “Il Paggio” di San Martino Valle Caudina, gestito da Giovanni Maria Viscione. A seguirlo c’è la sua istruttrice, Rossella Di Giulio, che lo sta mettendo alla prova con esercizi orientati a una crescita costante. Di particolare importanza i successi nelle due categorie inserite nel progetto regionale della Federazione Italiana Sport Equestri: Giovanni infatti ha trionfato sia nella categoria 90 che nella categoria 100, superando tanti ragazzi più grandi e con maggiore esperienza. I recenti risultati hanno portato in dote anche la convocazione per la semifinale nazionale che si terrà a San Giovanni Marigliano, in provincia di Rimini".