'Puliamo il mondo', doppio appuntamento a Sant'Agata L'assessore Fusco: "Un’opportunità per l'ambiente e per i cittadini"

Anche il Comune di Sant'Agata de' Goti ha aderito alla campagna di Legambiente "Puliamo il Mondo", conosciuta a livello internazionale come “Clean Up the World”. Sabato 21 settembre alle 9 nella Sala Cinema Italia, si terrà infatti un breve incontro in cui si illustrerà l'importanza della campagna e durante il quale verranno formati i gruppi che si occuperanno della pulizia di diversi punti d'interesse e percorsi. Hanno aderito all'iniziativa del Comune saticulano anche il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università di Napoli Parthenope, l’I.I.S. A.M. de’ Liguori e l’Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Sant’Agata de’ Goti, il Comitato Beni Comuni di Rodotà di Sant’Agata de’ Goti e l’associazione di Volontariato Pan di Zucchero di Airola. Il comune inoltre ha aderito anche all’iniziativa dell’Ente Parco Regionale del Taburno, di cui fa parte, riuscendo a prevedere un ulteriore tratto da ripulire, dedicato ai bambini, lungo il percorso dell’acqua.

Un doppio appuntamento voluto dall'Assessore alla Cultura, Turismo, Istruzione, Sport, Spettacolo e Protezione Civile, Giannetta Fusco in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e Difesa Suolo, Manutenzione, Ecologia, Verde Pubblico e Decoro Urbano nella persona di Luciano Iannotta. "Questa giornata - spiega l'Assessore Fusco - rappresenta un’opportunità non solo per il recupero ambientale di aree verdi e strade, ma anche l’occasione per creare un rapporto di collaborazione tra cittadini, istituzioni locali, associazioni ambientaliste, tutti uniti per testimoniare il proprio rispetto per il territorio e per il patrimonio, dando un segnale ancora più forte in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio".